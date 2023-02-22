Эксперты рассказали о рисках приостановки участия рф в ядерном договоре

Джон Эрат, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, сказал, что этот шаг является «полностью символическим».

В речи накануне предстоящей годовщины вторжения россии в Украину глава рф путин* объявил о приостановке участия россии в Новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, известном как Новый СНВ.

Приостановка действия договора может означать, что США будет труднее контролировать его соблюдение.

Россия уже приостановила взаимные инспекции объектов ядерного оружия и участие в двусторонней консультативной комиссии. Эксперты говорят, что это будет серьезным ударом, если путин пойдет дальше и прекратит рутинную отчетность и обмен данными о перемещении ядерного оружия и других связанных с этим событиях.

Джон Эрат, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, сказал в интервью Washington Post, что этот шаг является «полностью символическим».

Он считает, что путин сделал это заявление, чтобы заставить Байдена обратиться к россии с просьбой о прекращении войны, «чтобы рф могла диктовать условия, на которых это произойдет».

Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник программы по оружию массового уничтожения и другим стратегическим вооружениям в Институте ООН по исследованиям в области разоружения, сказал Guardian, что «приостановление действия договора не равнозначно выходу из него, но на самом деле со временем это может стать очень близким».

Он сказал, что «США будет сложнее проверять соблюдение договора только с использованием национальных технических средств. И я ожидаю, что США также приостановят свои обязательства».

«Одним из плюсов является то, что решение россии является политическим и может быть легко отменено, если общие политические отношения изменятся, — добавил он. — Кроме того, поскольку договор существует, вернуться к его реализации будет несложно. Проблема, конечно, в том, что никаких изменений в политических отношениях не предвидится».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.