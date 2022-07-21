Эксперты рассказали, помогут ли Украине легендарные американские штурмовики A-10

Штурмовики A-10 Thunderbolt II во время операции «Буря в пустыне» уничтожили 900 иракских танков и показали высокую летную готовность в боевых условиях.

В сети распространилась новость о том, что Украина может получить легендарные американские штурмовики A-10.

Об этом пишет Defense Express.

Начальник штаба воздушных сил США Чарльз Браун во время Aspen Security Forum заявил, что рано или поздно, но Воздушные Силы Украины откажутся от советских самолетов и перейдут на западные образцы.

«Мы будем открыты для обсуждения с украинцами их требований и того, как мы можем их удовлетворить», — заявил Чарльз Браун.

Этих слов хватило, чтобы начались разговоры о передаче Украине штурмовиков A-10 в ближайшее время.

Эксперты военного портала Defense Express рассказали, будет ли этот штурмовик полезен для Воздушных Сил Украины и является ли его передача первоочередной.

«Во-первых, нужно упомянуть, что A-10 создавался для войны с СССР в условиях полномасштабного конфликта и этой машине уже полвека. Благодаря исключительной живучести, простоте обслуживания, низкой стоимости полета и доказанной боевой эффективности он до сих пор в строю США», — отметили эксперты.

Его легендарное время пришлось на операцию «Буря в пустыне», где эти машины записали на свой счет 900 танков, 1200 артсистем и 2000 других машин, а также продемонстрировали высокую летную готовность на уровне более 90%, что значительно превышало возможности других самолетов США. Но этот «космический» счет – прямое следствие того, что США во время первой войны в Ираке получили тотальное преимущество в воздухе и истребили в первые дни всю противовоздушную оборону противника. И это неудивительно, потому что в воздушную часть операции было привлечено более 2150 самолетов, отмечают аналитики.

«Есть ли такая роскошь Украина сейчас — точно нет. И гипотетические украинские A-10 будут вынуждены действовать далеко не в тепличных условиях, как в Ираке. Но, несмотря ни на что, прямо сейчас в небе Украины каждый день работают украинские летчики на Су-25», — пишут эксперты.

Военный портал указывает, что A-10, однако, имеет исключительное преимущество над советским Су-25 в том, что имеет полный арсенал высокоточного вооружения. Это противотанковые ракеты AGM-65 Maverick с дальностью полета около 30 км, а также высокоточные бомбы JDAM. Только после этого уже можно вспоминать о легендарном Brrrt — звуке работы 30-мм семиствольной пушки GAU-8 Avenger с темпом стрельбы в 3900 выстрелов в минуту.

Еще одно крайне важное преимущество A-10, пишут эксперты, — это отсутствие высоких требований к взлетно-посадочным полосам, потому что он может базироваться даже на грунтовых аэродромах. А также крайне простое обслуживание в поле, потому что его ремонт максимально упрощен, даже двигатели и вертикальные стабилизаторы взаимозаменяемы с правой и левой стороны самолета.

«Но, если говорить объективно, в ситуации, когда перед Украиной будет выбор, что лучше получить в первую очередь: истребители или штурмовики, то выбор, очевидно, будет сделан не в пользу A-10. Ибо это машина исключительной специализации, которая полноценно может раскрыться лишь в условиях завоеванного преимущества в воздухе. А без западных истребителей зачистить украинское небо очень сложно», — заключили аналитики.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.