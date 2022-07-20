Путин готовит новые ядерные угрозы — аналитики ISW

Эксперты считают, что президент рф владимир путин может угрожать ядерным оружием или его применение, чтобы реализовать свои цели.

Американские аналитики заявили, что президент российской федерации владимир путин может использовать ядерную угрозу, чтобы сдерживать контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, которые оккупированы россиянами.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«После аннексии оккупированных территорий путин может прямо или косвенно заявить, что доктрина россии, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории РФ, применяется к вновь присоединенным территориям», — считают аналитик ISW.

Эксперты отмечают, что такие действия путина несут угрозу Украине и ее партнерам ядерной атакой, если контрнаступления ВСУ по освобождению оккупированной россией территории продолжатся.

«путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание рф. В таком случае у Украины и ее западных партнеров значительно сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как рф аннексирует оккупированную территорию», — заявили эксперты.

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