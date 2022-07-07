Эксперты выяснили, есть ли у режима Лукашенко ракеты, которыми он может угрожать Киеву и Варшаве

У Беларуси есть собственные дальнобойные ракетные комплексы «Полонез-М», имеющие дальность стрельбы до 300 км. И именно факт владения такими ракетами дает повод Лукашенко угрожать своим соседям.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко «отличился» заявлением, что его военные «взяли под прицел центры принятия решений в столицах «враждебных» для Минска государств». Очевидно, здесь была речь о Киеве как столице Украины, Варшаве как столице Польши, Вильнюсе как столице Литвы и Риге как столице Латвии. На первый взгляд, Лукашенко «поспешил» с таким заявлением, потому что рф* еще не передала ВС РБ ракетные комплексы «Искандер».

Об этом пишет Defense Express.

Но не стоит забывать, что у Беларуси есть собственные дальнобойные ракетные комплексы «Полонез-М», имеющие дальность стрельбы до 300 км. И именно факт владения такими ракетами дает повод Лукашенко угрожать своим соседям, говорится в публикации АрмияInform.

Комплекс «Полонез-М» можно отнести к реактивным системам залпового огня, предназначенным для стрельбы управляемыми ракетами.

По сути, здесь речь идет об аналоге украинской «Ольхи», однако имеющей заявленную дальность стрельбы вплоть до 300 километров. Теоретически, такая дальность стрельбы действительно «позволяет» Лукашенко угрожать своим соседям, потому что от белорусского приграничья до Киева – около 100 километров, до Варшавы – около 150 километров, до Риги – около 220 километров, а до Вильнюса – всего 30 километров.

Но дальше появляются сразу несколько нюансов. По разным оценкам, вооруженные силы Беларуси имеют всего от 4 до 6 пусковых установок комплекса «Полонез-М». Потеря хотя бы одной пусковой установки от ответного удара уже будет болезненной для ВС РБ.

Более того – вообще неизвестно, с какой точностью могут стрелять ракеты комплекса «Полонез-М». Тем более что такие ракеты предназначены в первую очередь для ударов по скоплениям войск, а не по инфраструктурным объектам.

Кроме того, белорусский комплекс «Полонез» почти полностью базируется на технологиях китайской разработки. К примеру, ракета к этому комплексу А200 калибра 301-мм вообще разработана в китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). Разработка «Полонеза» проходила по межправительственному соглашению Беларуси и Китая, заключенному еще в 2013 году.

У Беларуси нет собственных технологий и мощностей для разработки своих ракетных комплексов. Позволит ли Китай, чтобы режим Лукашенко применял «Полонез» в случае прямого вступления Беларуси в войну на стороне рф – вопрос также остается открытым. Ибо вопрос экспортного контроля за использованием ракетных технологий никуда не исчез из мировой повестки дня.

Еще напомним, что советник Зеленского рассказал, зачем россия обстреливает свои города.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!