Эксперт рассказал о большом провале российских оккупантов под захваченным Херсоном

По словам специалиста, есть вероятность, что скоро ВСУ смогут отбить Херсон и нанести россиянам катастрофическое поражение на юге.

Российские захватчики бросили все силы на то, чтобы оккупировать Донбасс. Поэтому у украинских защитников появилась возможность добиться определенных успехов на Херсонсокм направлении.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, на юг россия* перебросила наименее боеспособные части. Среди них террористические формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» на старых танках Т-62. Более того, там был замечен некий российский добровольческий осетинский батальон на еще более старой военной технике.

Таким образом россияне «проредили» свою линию обороны на Херсонском направлении, отправив войска воевать за Лисичанск и Северодонецк.

Напомним, что Херсона — единственный областной центр, который россияне смогли захватить после 24 февраля.

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