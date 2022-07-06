Советник Зеленского рассказал, зачем россия обстреливает свои города

Российская федерация* намеренно обстреливает свои собственные города, поскольку у нее есть для этого несколько причин. В частности, таким образом она, страна-обвинитель, хочет вызвать у жертв своей пропаганды ненависть к украинскому народу. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
По его словам, есть несколько причин, по которым россия обстреливает собственные города: отвлечение внимания россиян от проблем в своей стране; поддержание градуса антиукраинской истерии среди россиян; попытка сорвать поставки оружия в Украину из стран-союзников.
«Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления, совершенные не только против украинского народа, но и против своего собственного», — подчеркнул советник Подоляк.
Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.
Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.
Ранее редакция Курсора писала, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.
Кроме того, наш сайт сообщал, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.
Еще напомним, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!