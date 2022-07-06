Советник Зеленского рассказал, зачем россия обстреливает свои города

Михаил Подоляк заявляет о том, что существует три причині, по которым россия обстреливает собственные города, среди которых есть отвлечение внимания россиян и разжигание ненависти к украинцам

Российская федерация* намеренно обстреливает свои собственные города, поскольку у нее есть для этого несколько причин. В частности, таким образом она, страна-обвинитель, хочет вызвать у жертв своей пропаганды ненависть к украинскому народу. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, есть несколько причин, по которым россия обстреливает собственные города: отвлечение внимания россиян от проблем в своей стране; поддержание градуса антиукраинской истерии среди россиян; попытка сорвать поставки оружия в Украину из стран-союзников.

«Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления, совершенные не только против украинского народа, но и против своего собственного», — подчеркнул советник Подоляк.