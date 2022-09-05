Энергетический кризис: Макрон обещает помочь Германии с газом в обмен на электрику

По словам президента Франции, его страна готова проявить солидарность с ФРГ по вопросу «голубого топлива», если зима будет суровой, и Германии оно понадобится.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов оказать помощь Федеративной республике Германии с поставками газа предстоящей зимой.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщают французские СМИ.

По словам Макрона, Франция проявит «солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой, и Германии он понадобится».

В то же время французский лидер уточнил, что для этого потребуется открытие новых газовых терминалов — нескольких в Германии и одного в Гавре.

В обмен на газ Германия, по словам Макрона, будет поставлять во Францию электричество.

Он также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов в своей стране в ближайшие месяцы, чтобы этой зимой избежать таких мер, как нормирование потребления. По словам Маркона, населению и бизнесу необходимо уменьшать количество потребляемых ресурсов — в частности, посредством снижения температуры отопления и отказа от использования кондиционеров.

«Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения благодаря «диверсификации источников производства, а также более активному использованию возобновляемых источников и атомной энергетики».

Как сообщал Курсор, накануне российская федерация* вновь пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.