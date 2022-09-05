Президент Франции Эмманюэль Макрон готов оказать помощь Федеративной республике Германии с поставками газа предстоящей зимой.
Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщают французские СМИ.
По словам Макрона, Франция проявит «солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой, и Германии он понадобится».
В то же время французский лидер уточнил, что для этого потребуется открытие новых газовых терминалов — нескольких в Германии и одного в Гавре.
В обмен на газ Германия, по словам Макрона, будет поставлять во Францию электричество.
Он также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов в своей стране в ближайшие месяцы, чтобы этой зимой избежать таких мер, как нормирование потребления. По словам Маркона, населению и бизнесу необходимо уменьшать количество потребляемых ресурсов — в частности, посредством снижения температуры отопления и отказа от использования кондиционеров.
«Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем», — сказал Макрон.
Президент Франции добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения благодаря «диверсификации источников производства, а также более активному использованию возобновляемых источников и атомной энергетики».
Как сообщал Курсор, накануне российская федерация* вновь пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.
«Мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — заявил Новак.
Как сообщал Курсор ранее, заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!