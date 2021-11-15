Эпидемиологи: миру вновь угрожает эпидемии кори

Представители организаций здравоохранения по всему миру предупреждают, что в следствие приостановки или сокращения программ по плановой вакцинации детей, миру угрожают новые вспышки заболеваемости корью.

С начала пандемии COVID-19, программы по вакцинации детей от кори по всему миру были существенно сокращены и не менее 22 млн младенцев пропустили плановую вакцинацию первой дозой.

Об этом сообщает Walla.

От кори в мире ежегодно умирает не менее 60 тыс человек. В большинстве случаев это маленькие дети. Однако до 2000 года от кори умирало не менее миллиона человек ежегодно.

Изменить ситуацию удалось благодаря широкомасштабная кампания по вакцинации, однако все успехи могут оказаться напрасными из нарушения графиков вакцинации.

По официальным данным за прошлый год, было зафиксировано меньше смертельных случаев среди больных корью чем в 2017-2019 годах, однако специалисты из Центров США по контролю и профилактике заболеваний считают, что эти данные занижены.

«Крупные и серьезные вспышки кори во всем мире в 2020 году указывают на то, что данные о случаях заражения этим вирусом занижены», – заявляют специалисты CDC.

«Хотя количество зарегистрированных случаев кори снизилось в течение 2020 года, вполне вероятно, что сейчас мы наблюдаем затишье перед бурей – риск вспышек заболевания во всем мире только растет. Крайне важно, чтобы страны провели вакцинацию своих граждан против коронавируса как можно скорее, но эта цель не должна достигаться за счет других важных программ вакцинации. Регулярные программы вакцинации должны быть защищены и даже усилены. В противном случае нам грозит замена одной смертельной эпидемии на другую», – заявила директор департамента вакцинации Всемирной организации здравоохранения доктор Кейт О’Брайен.

По словам директора по глобальной вакцинации CDC доктора Кевина Кейна, роста числа не вакцинированных детей, вспышки кори и мониторинг ситуации свидетельствуют о значительном повышении риска, в первую очередь для маленьких детей.

«Мы должны работать над усилением средств мониторинга болезни и устранением пробелов вакцинации, прежде чем торговля и авиасообщение между странами вернутся к уровням активности, которые были до эпидемии. Таким образом можно будет предотвратить смерть людей от кори», – отметил Кейн.

По оценкам Управления, международные программы по вакцинации от кори ежегодно предотвращают смерть 31 млн человек.

Курсор уже сообщал, что Нахман Эш рассказал о четвертой вакцинации от коронавируса.

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