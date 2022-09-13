Эрдоган дал оценку эскалации конфликта Азербайджана и Армении

Президент Турции высказался относительно вспыхнувших во вторник утром ожесточенных столкновениях между воинскими частями двух стран на азербайджано-армянской границе.

Мир в армяно-азербайджанском конфликте может быть достигнут только на основе территориальной целостности Азербайджана.

Об этом, комментируя эскалацию в отношениях между Ереваном и Баку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое издание odatv4.

«Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана», — сказал Эрдоган.

Как известно, во вторник утром между воинскими частями двух стран на азербайджано-армянской границе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном, в том числе Джермук, Горис и Капан, подверглись артиллерийскому обстрелу и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.

Столкновения вспыхнули на фоне возобновления продолжающихся десятилетиями военных действий, связанных со спорной территорией Нагорного Карабаха. Каждая из сторон традиционно обвинила другую в эскалации.

В Армении заявили о том, что по меньшей мере 49 ее солдат погибли в столкновениях на границе с Азербайджаном после резкой эскалации боевых действий.

Эскалация многолетних боевых действий между странами Южного Кавказа породила опасения, что в постсоветском мире, помимо вторжения россии* в Украину, может разразиться вторая полноценная война.

Как сообщал Курсор, Иран отреагировал на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном, вновь заявив, что не приемлет никаких изменений границ между двумя странами.

Официальный правительственный новостной сайт IRNA процитировал представителя министерства иностранных дел Насера ​​Канаани, который заявил, что Тегеран «внимательно следит за этим вопросом» и предложил свою помощь в урегулировании разногласий. Также Курсор информировал о том, что Азербайджан, который в 2020 году восстановил полный контроль над территорией в результате шестинедельного конфликта, признал потери среди своих войск.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!