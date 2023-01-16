Эрдоган и путин пообщались по телефону: о чем договорились

Российский диктатор пожаловался президенту Турции на то, что Украина не приняла предложение кремля «прекратить огонь» на период православного Рождества.

В понедельник, 16 января, российский диктатор владимир путин* провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба кремля.

Отмечается, что стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и россии вопроса об обмене пленными, прежде всего ранеными.

При этом путин пожаловался турецкому лидеру на то, что Украина не приняла предложение кремля «прекратить огонь» на период православного Рождества.

Также путин и Эрдоган рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из россии.

Как сообщал Курсор, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке. Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».

Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».

В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

Ранее Курсор писал про удар по российской военной базе «энгельс»и его последствиях для рф.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

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