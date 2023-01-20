Эрдоган намекнул Зеленскому о переговорах с путиным

Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между россией* и Украиной, а также взять на себя роль посредника в этом процессе.

Об этом сообщает Директорат по коммуникациям администрации президента Турции по результатам телефонного разговора президентов Украины и Турции.

«Президент Эрдоган повторил готовность внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между россией и Украиной, а также взять на себя роль фасилитатора и посредника в этом процессе», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в телефонном разговоре президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским говорилось о событиях российско-украинской войны.

Во время разговора Эрдоган также выразил соболезнования по поводу аварии вертолета, которая произошла в Украине в среду и в которой погибло руководство МВД, ребенок – в общей сложности 14 человек.

Как сообщал Курсор, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке. Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».

Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».

В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

Ранее Курсор писал про удар по российской военной базе «энгельс»и его последствиях для рф.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!