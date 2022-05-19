Эрдоган назвал отношения с россией стратегически важными

Так же он добавил, что не будет выбирать между россией и Украиной и будет продолжать соблюдать баланс в отношениях со странами.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения россии* с Турцией «стратегически важные», поскольку объем импорта российского газа в его страну составляет 50%, поэтому отказываться от него не будет.

« В этой проверке баланса, конечно, я не намерен разрывать связь с господином путиным или господином Зеленским », — сказал Эрдоган.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также мы сообщали, что украинские партизаны до смерти перепугали оккупантов. Набирающее силу партизанское движение в Мелитополе серьезно напугало оккупантов. Взрывы в городе, разрушенный мост, подорванный бронепоезд с личным составом — это только верхушка айсберга.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!