Эрдоган после разговора с путиным созвонился с Зеленским

Президенты двух стран обсудили сотрудничество в сферах безопасности и энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом в своем Twitter сообщил глава украинского государства.

«В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продолжение зерновой сделки. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили сотрудничество в сферах безопасности и энергетики», — написал Зеленский.

У телефонній розмові з Президентом @RTErdogan привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2022

Как сообщал Курсор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 18 ноября, провел телефонный разговор с российским лидером владимиром путиным*. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные процессы с акцентом на «зерновое соглашение».

«Эрдоган поблагодарил президента россии за конструктивную позицию в вопросе продления «зерновой инициативы» на 120 дней. Турецкий лидер заявил, что затягивание войны между рф и Украиной повышает риски, и потому важно возобновление дипломатических переговоров», — говорится в сообщении.

Также Эрдоган выразил удовлетворение предложением российского лидера о создании газового хаба в Турции. По его словам, рабочие группы вскоре проведут активные обсуждения вопроса, рассмотрев технические, правовые и торговые аспекты.

Также Курсор информировал о том, что накануне Украина, Турция и ООН договорились о продлении зерновой сделки. Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!