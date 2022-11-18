Эрдоган провел переговоры с путиным: о чем шла речь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 18 ноября, провел телефонный разговор с российским лидером владимиром путиным*.

Об этом сообщает портал Anadolu.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные процессы с акцентом на «зерновое соглашение».

«Эрдоган поблагодарил президента россии за конструктивную позицию в вопросе продления «зерновой инициативы» на 120 дней. Турецкий лидер заявил, что затягивание войны между рф и Украиной повышает риски, и потому важно возобновление дипломатических переговоров», — говорится в сообщении.

Также Эрдоган выразил удовлетворение предложением российского лидера о создании газового хаба в Турции. По его словам, рабочие группы вскоре проведут активные обсуждения вопроса, рассмотрев технические, правовые и торговые аспекты.

Как сообщал Курсор, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и узнать его позицию касаемо переговоров с россией.

«Мы переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело, мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», ‒ заявил Эрдоган.

Также Курсор информировал о том, что накануне Украина, Турция и ООН договорились о продлении зерновой сделки. Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!