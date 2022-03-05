Эрдоган проведет разговор с Путиным в воскресенье

Президент Турции Тайип Эрдоган поговорит с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации в Украине.

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну на Украине, заявил в субботу официальный представитель Ибрагим Калин, добавив, что Турция готова помочь разрешить кризис.

Выступая перед журналистами в Стамбуле, Калин повторил предложение Турции провести переговоры между Украиной и Россией и призвал к немедленному прекращению боевых действий, а также подтвердил, что Турция не может отказаться от связей ни с Москвой, ни с Киевом.

«Курсор» писал, что глава Минобороны Украины заявил, что российских войск заканчиваются ресурсы. На десятые сутки войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, у оккупантов начинают заканчиваться ресурсы. Многие из них сдаются в плен, так как понимают, что их командование их обмануло и бросило.

Также мы ранее писали о том, что более 66 тысяч украинцев вернулись в страну воевать против России.

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