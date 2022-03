Российские военные обстреляли британских журналистов

Журналисты британского телеканала SKY NEWS была обстреляна российскими оккупантами. Один человек получил ранение.

Сообщается, что репортеры ехали в город Буча, Киевская область. Именно там недавно произошел ожесточенный бой между украинскими и российскими войсками. На данный момент, как рассказали местные жители, в городе относительно безопасно.

И вот на подъезде к российскому блокпосту в автомобиль журналистов начали стрелять. Пули разбили стекла автомобиля, повредили салон.

Как оказалось, по россиянам открыла огонь российская диверсионная группа. Они продолжали вести огонь даже тогда, когда им начали кричать, что они ведут огонь по журналистам.

В одного из репортеров попали. К счастью, на нем были каска и бронежилет, а потому он выжил.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40

— BNO News (@BNONews) March 4, 2022