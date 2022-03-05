Российские военные обстреляли британских журналистов

После инцидента выяснилось, что по журналистам открыла огонь российская диверсионная группа. Один из членов съемочной группы получил ранение, его спасли каска и бронежилет. Журналисты сумели выйти из-под обстрела и вернуться на территорию, которую контролируют украинские войска.

Журналисты британского телеканала SKY NEWS была обстреляна российскими оккупантами. Один человек получил ранение.

Сообщается, что репортеры ехали в город Буча, Киевская область. Именно там недавно произошел ожесточенный бой между украинскими и российскими войсками. На данный момент, как рассказали местные жители, в городе относительно безопасно.

И вот на подъезде к российскому блокпосту в автомобиль журналистов начали стрелять. Пули разбили стекла автомобиля, повредили салон.

Как оказалось, по россиянам открыла огонь российская диверсионная группа. Они продолжали вести огонь даже тогда, когда им начали кричать, что они ведут огонь по журналистам.

В одного из репортеров попали. К счастью, на нем были каска и бронежилет, а потому он выжил.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40 — BNO News (@BNONews) March 4, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что МИД Израиля передал гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что стратегический украинский порт Мариуполь заблокирован российскими войсками.

Еще напомним, что российские военные хотят захватить еще одну атомную электростанцию в Украине.

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