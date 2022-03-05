Глава Минобороны Украины заявил, что российских войск заканчиваются ресурсы

На десятые сутки войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, у оккупантов начинают заканчиваться ресурсы. Многие из них сдаются в плен, так как понимают, что их командование их обмануло и бросило.

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что вражеские войска остаются без ресурсов. Когда они закончатся окончательно, то у оккупантов наступит логистический коллапс.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Из-за этого тенденция сдачи в план российских военных растет. Они сдаются целыми взводами. При этом в Москве их смертей не признают. Для Путина российские военные – эту пушечное мясо, на которое ему наплевать.

Ранее редакция Курсора сообщала, что министерство обороны РФ объявило режим тишины.

Кроме того, мы писали, что российские военные хотят захватить еще одну атомную электростанцию в Украине.

Еще напомним, что российские оккупанты расстреляли из пулеметов гражданское авто под Киевом.

Правительство Израиля рассмотрит возможность введения санкций против России.

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