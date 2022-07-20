Эрдоган публично унизил путина в Тегеране

В политике заставить вторую сторону ждать на переговорах принято считать признаком неуважения. Сам владимир путин часто прибывает на встречи с большим опозданием.

Вчера, 19 июля, глава российской федерации* владимир путин вынужден был минуту ждать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед журналистами. Политики встречались в Тегеране.

СМИ уже успели отметить, что путин сильно нервничал. Он переминался с ноги на ногу, а также демонстрировал явное недовольство тем, что Эрдоган к нему не выходит. Все это сняли на камеры. Кадры с нервным путиным распространила администрация Эрдогана уже после встречи глав государств.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Отметим, что в политике заставить ждать вторую сторону – это признак неуважения. В прочем, путин сам не единожды заставлял ждать себя различных политиков, опаздывая на встречи.

Ранее Курсор писал о том, что в россии* заявили, что возобновят подача газа в Европу через трубопровод «Северный поток».

Еще напомним, что Украина при посредничестве Турции пытается обеспечить продовольственную безопасность мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!