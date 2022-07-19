Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении проблемы голода, которую сам же и устроил

Речь шла о содействии Турции в вопросе вывоза украинского зерна через Черное море. При этом Эрдоган заявил, что далеко не все вопросы решены.

Глава рф владимир путин* поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым встретился в Иране. Так, он выразил благодарность за помощь в решении проблемы продовольственного кризиса, который сам же и устроил, начав полномасштабную войну против Украины.

Напомним, что Турция помогает Украине организовать поставки зерна по Черному морю. Переговоры по этому поводу прошли в Стамбуле.

Сам Эрдоган заявил, что понимает, что итоги переговоров будет обсуждать весь мир. При этом он надеется на то, что пока не все вопросы решены.

Отметим также, что ходят слухи о том, что путин прилетел в Тегеран не только для того, чтобы говорить с Эрдоганом. Возможно, он также собирается договориться с иранцами о передаче боевых беспилотников, чтобы эффективнее воевать против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что в россии* заявили, что возобновят подача газа в Европу через трубопровод «Северный поток».

Еще напомним, что Украина при посредничестве Турции пытается обеспечить продовольственную безопасность мира.

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