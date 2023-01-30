ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую БПЛА

Европейский Союз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что авиастроительная корпорация HESA — это иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов. В частности, HESA производит БПЛА, используемые Корпусом стражей исламской революции. Кроме того, БПЛА производства HESA в Иране используются российской федерацией* в войне против Украины.

В ЕС отмечают, что из-за ситуации в Украине «организация, участвующая в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в россию, должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам».

Как сообщал Курсор, 23 января министры стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщили в шведском председательстве ЕС.

«Министры приняли новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих», — говорится в сообщении.

Также мы информировали о том, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон.

По его словам, необходимо пересмотреть уровень граничной цены на закупку российской нефти. ЕС также должен пересмотреть уже действующие санкции против россии.

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на россию, чем на некоторые страны-члены ЕС», — пояснил дипломат, отметив, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!