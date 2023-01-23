В ЕС согласовали новый пакет санкций против Ирана

Министры стран Европейского Союза (ЕС) в понедельник, 23 января, согласовали новый пакет санкций против Ирана.

Об этом сообщили в шведском председательстве ЕС.

«Министры приняли новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе источники сообщили, что 23 января министры иностранных дел Евросоюза добавят 37 отдельных пунктов в санкциях против Ирана.

Как сообщал Курсор, Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана.

Также мы информировали о том, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон.

По его словам, необходимо пересмотреть уровень граничной цены на закупку российской нефти. ЕС также должен пересмотреть уже действующие санкции против россии.

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на россию, чем на некоторые страны-члены ЕС», — пояснил дипломат, отметив, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

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