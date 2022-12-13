Еще один масштабный пожар в рф: вспыхнул петербургский завод «Звезда»

К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 35 спасателей.

Утром 13 декабря в петербурге* произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар возник в здании на территории машиностроительного завода «Звезда» на площади 200 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС россии.

Тем временем в Петербурге горит завод «Звезда», на котором производятся двигатели для ВМФ россии, генераторы и электроподстанции#Ukrainian #СанктПетербург pic.twitter.com/21jMNpgzIB — koka (@kokabayern) December 13, 2022

Сведения о пострадавших пока не поступали.

К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 35 спасателей.

Известно, что завод «Звезда» производит дизельные двигатели многоцелевого назначения.

Напомним, что в последнее время по россии прокатилась волна пожаров в гипермаркетах и ​​торговых центрах.

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