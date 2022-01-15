Пекин сообщил о первом местном случае заболевания штаммом Омикрон

В последние недели миллионам людей по всей стране было приказано оставаться дома.

В столице Китая, Пекине, был выявлен первый случай заболевания штаммом Омикрон, сообщили официальные лица, за несколько недель до начала зимних Олимпийских игр.

Об этом пишет aljazeera.

Государственное телевидение сообщило в субботу, что новая инфекция COVID была идентифицирована как штамм Omicron.

Лабораторные исследования выявили у человека «мутации, характерные для варианта Omicron», сообщил на брифинге Панг Синьхуо, сотрудник городского управления по контролю за заболеваниями.

Это сообщение появилось через день после того, как в южном городе Чжухай были введены ограничения на поездки для жителей, поскольку в ходе массового тестирования было выявлено семь случаев заражения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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