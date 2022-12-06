Еще одна страна получит статус кандидата в члены ЕС в декабре — СМИ

По словам политиков, движение государства в Евросоюз можно было бы разблокировать гораздо раньше — на фоне «новых геополитических обстоятельств».

Главы государств-членов Европейского Союза могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на членство в ЕС уже на саммите в Брюсселе 15 декабря.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сербский член правительства Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович во вторник заявила, что предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС станет сигналом «для всего региона, что никто не будет оставлен позади».

«У нас есть такие ожидания и мы имеем определенные обещания. Я сожалею, что это не произошло гораздо раньше», — сказала Цвиянович во время саммита ЕС-Западные Балканы.

Она добавила, что движение Боснии и Герцеговины в Евросоюз можно было бы разблокировать на фоне «новых геополитических обстоятельств», имея в виду энергетический кризис, вызванный войной россии* против Украины.

«Предоставление Боснии и Герцеговине кандидатского статуса потребует одобрения всех 27 стран-членов ЕС и станет значительным стимулом для страны, которая все еще пытается справиться с последствиями балканских войн 1990-х годов», — пишет издание.

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