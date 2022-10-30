Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на границе с россией, но при одном условии: СМИ

Журналисты пишут, что Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на границе с *рф, если заявку страны на вступление в НАТО одобрят.

Об этом сообщает Iltalehti.

Известно, что Финляндия, и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение россии в Украину. Законопроект о потенциальном членстве в НАТО, который финское правительство внесет на рассмотрение парламента, не предусматривает каких-либо отказов от ядерного оружия.

В беседе с газетой источники в министерстве обороны сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле дали НАТО «обязательство» не добиваться «ограничений или национальных оговорок», если заявка Хельсинки будет принята.

Инсайдеры внешней политики считают, что это означает, что ядерное оружие НАТО может пройти через территорию Финляндии или базироваться на ней. Кроме того, нет никаких ограничений на размещение баз НАТО в стране.

Ранее мы рассказывали, что официальный представитель НАТО Оана Лунгеску срочно призвала кремль срочно возобновить соглашение при посредничестве ООН, благодаря которому Украина возобновила экспорт зерна через Черное море. Она утверждает, путин должен перестать использовать продукты питания как оружие.

Также «Курсор» сообщал о том, что в ООН призвали Израиль избавиться от ядерного оружия.

Помимо этого, посол Украины заявил, что Польша заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!