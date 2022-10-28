Польша заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории

В Варшаве считают, что москва своей агрессией против Украины аннулировала пакт россия-НАТО от 1997 года.

Польша считает, что россия* своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох, сообщили в канцелярии главы польского государства.

Кумох отметил, что Польша заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.

Как известно, недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава обсуждала с США возможность участия в программе Nuclear Sharing. После этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что в настоящее время у США нет планов размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

Кумох выразил сожаление, что в заявлении представителя Госдепа США фигурирует 1997 год.

«В 1997 году был подписан пакт россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует. Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, россия просто аннулировала его агрессией против Украины», — отметил дипломат.

Кумох добавил, что Варшава крайне заинтересована в размещении сил НАТО в Польше и в участии в программе Nuclear Sharing.

Как сообщал Курсор, в сентябре министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает лишить российскую федерацию статуса члена Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на оккупацию украинских территорий. Об этом она сказала во время выступления на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

По словам Москвы, россию нужно заставить соблюдать международное право. Для этого представительница Польши предложила подготовить более жесткие санкции против кремля.

Также Курсор информировал о том, что Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому те будут вместе охранять ее воздушное пространство, пока Братислава выводит из эксплуатации свои истребители МиГ-29 для отправки в Украину.

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