Еще одна страна усилит границы из-за угрозы со стороны рф

Норвегия усиливает готовность и контроль вдоль российско-норвежской границы из-за угрозы со стороны рф*.

Об этом сообщает CNN.

В Осло опасаются незаконного нарушения границ после объявления в россии «частичной мобилизации».

Правительство Норвегии заявило, что вооруженные силы страны, расположенные в районе Сер-Варангер следят за границей. Также на границе между странами будет патрулировать полицейский вертолет с датчиками для выявления потенциальных незаконных пересечений. Речь идет о 198 км границы.

Также Норвегия готова, как и Финляндия, запретить въезд в страну владельцам российских туристических виз.

«Мы быстро закроем границу, если это станет необходимым, и изменения могут быть внесены в короткий срок. Мало людей прибыло в Норвегию по сравнению с Финляндией, и здесь ситуация другая», — сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.

Она добавила, что правительство ведет тесные переговоры с полицией и таможней Норвегии по ситуации на границе.

27 сентября в Финляндии сообщили, что пограничная служба рассматривает возможность строительства забора части на границе с рф.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!