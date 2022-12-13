Еще одна страна закрыла небо для российских самолетов

Вместо 7 часов, заявленных в расписании, пассажиры теперь добираются до Бангкока за 12 часов.

Лаос закрыл небо для самолетов российской компании аэрофлот*.

Об этом сообщает Авиаторщина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что авиационные власти Лаоса отказываются подтвердить заявки самолетов на пролет над своей территорией. По этой причине российская авиакомпания вынуждена выполнять рейсы из владивостока в Бангкок на Boeing 737-800 по удлиненному маршруту и с промежуточной посадкой для дозаправки.

«Вместо 7 часов 20 минут, заявленных в расписании, добираются за 12 часов. А пассажиры из новосибирска по дороге посещают Абакан, — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, вслед за Турцией и Саудовской Аравией свое воздушное пространство для российских перевозчиков начали закрывать власти Иордании.

Так, программы с пролетами в Египет через территорию Иордании столкнулись с отказами на прошлой неделе. Первой пострадавшей компанией стала Nordwind, выполнявшая рейсы на египетские курорты для туроператора Pegas Touristik.

«Запрет властей Иордании связан с двойной пропиской лайнеров, на которых летают российские чартерные перевозчики. Их владельцы – зарубежные лизингодатели – регистрировали самолеты главным образом на Бермудах, а после начала войны рф против Украины и введения санкций потребовали вернуть взятые в аренду суда. Власти россии отказались, а президент владимир путин поручил перерегистрировать авиапарк в россии, чтобы использовать его на внутренних рейсах. Но регистрация в двух юрисдикциях нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

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