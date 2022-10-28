Эскалация со стороны Северной Кореи: запущены две баллистические ракеты

Южная Корея заявила, что утром в пятницу со стороны Северной Кореи в сторону моря были запущены две баллистические ракеты.

В пятницу Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении моря

Об этом сообщает France24.

Этот запуск стал первым за последние две недели, его связывают с тем, что американские военные предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия «приведет к концу этого режима».

Южная Корея заявила о двух запусках из восточного прибрежного района Тонгчхон в пятницу около полудня (по местному времени).

В связи с угрозой, вооруженные силы Южной Кореи усилили свои позиции по наблюдению и увеличили боеготовность армии в союзе с Соединенными Штатами.

Американское командование в Индо-Тихоокеанском регионе прокомментировало ситуацию: «Пуски не представляют непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников», однако подчеркнули «дестабилизирующее воздействие» незаконного ядерного оружия и программ баллистических ракет Северной Кореи.

В этом году Северная Корея проводит регулярные учения с применением баллистических ракет.

Со стороны союзников на следующей неделе пройдут воздушные учения «Бдительный шторм», которые запланированы с понедельника по пятницу. И в них будут участвовать около 140 южнокорейских боевых самолетов и около 100 самолетов США. Среди самолетов есть современные истребители, такие как F-35, производства обеих стран.

Ранее Курсор писал, что Северная Корея усилила артиллерийские обстрелы побережья Южной Кореи. Военные учения, которые проводит Пхеньян, стали усиливаться и вызывают опасения, что Северная Корея намерена потребовать признания ее ядерной державой.

Также мы писали, как со слезами на глазах в Северной Корее люди бросаются в ледяную воду за своим лидером.