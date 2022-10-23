Со слезами на глазах: в Северной Корее люди бросаются в ледяную воду за своим лидером

Ким Чен Ын поднялся на лодку, уплывая от провожавших его военных и обычных граждан, однако люди бросались за ним в море и рыдали от горя.

Народ и солдаты Северной Кореи с рыданиями провожали Ким Чен Ына, уплывающего с берега на лодке, и прыгали за ним в холодную воду.

На глазах у взрослых людей неподдельные слезы. Похоже, они не в состоянии расстаться со своим лидером, хотя сам правитель снисходительно отправляет мужчин на берег.

Видео, удивляющее своей неожиданностью, показывает практически маниакальную приверженность народа предводителю и вождю.

Днем ранее съезд Компартии Китая снова утвердил единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина, избрав его главой Компартии Китая на третий пятилетний срок.

Ранее Курсор писал, что Северная Корея усилила артиллерийские обстрелы побережья Южной Кореи. Военные учения, которые проводит Пхеньян, стали усиливаться и вызывают опасения, что Северная Корея намерена потребовать признания ее ядерной державой.

Также мы сообщали, что Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. 4 октября Северная Корея, обладающая ядерным оружием, запустила баллистическую ракету над Японией впервые за пять лет.

Наш сайт уже писал, что Северная Корея угрожает «новой войной». Власти Северной Кореи обвинили Соединенные Штаты и Южную Корею в том, что они разжигают боевые действия, которые могут спровоцировать «вторую корейскую войну».