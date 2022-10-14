Северная Корея усилила артиллерийские обстрелы побережья Южной Кореи

Военные учения, которые проводит Пхеньян, стали усиливаться и вызывают опасения, что Северная Корея намерена потребовать признания ее ядерной державой.

Северная Корея в пятницу обстреляла из артиллерийских орудий восточное и западное побережья.

Об этом информируют власти Южной Кореи.

По данным военных, из КНДР в направлении моря были произведены около 170 артиллерийских выстрелов. Кроме того, рано утром в пятницу Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении своего восточного побережья и подняла боевые самолеты вблизи границы с Южной Кореей, что еще больше усилило враждебность, вызванную недавними испытаниями оружия, проведенными Пхеньяном.

Действия Северной Кореи предполагают продолжение провокационных испытаний ядерного оружия, призванного укрепить ее потенциал.

Эксперты уверены, что Северная Корея будет требовать, чтобы США и другие страны признали ее ядерной державой, отменив экономические санкции и пойдя на другие уступки.

Ранее Курсор писал, что стала известна реакция Южной Кореи на провокации КНДР. Впервые за пять лет Сеул ввел санкции против Северной Кореи в ответ на участившиеся провокации с использованием ядерного оружия.

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