Есть ли признаки поставок оружия рф от Китая: что ответили в ЕС

Российская федерация* проигрывает на фронте в Украине и пытается найти союзников, которые помогут ей с поставками вооружения. Есть информация, что помочь агрессору планирует Китай, несмотря на то, что официально страна придерживается нейтралитета в военном конфликте. В ЕС ответили, есть ли какие-то признаки, указывающие на то, что КНР поставляет агрессору оружие.

Об этом пишет RFERL.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на сегодняшний день ЕС не видит «никаких доказательств», которые бы говорили о том, что российские оккупанты получают военную помощь от Китая. Но наблюдения за этим продолжаются и должны проводиться каждый день.

Фон дер Ляйен вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом заявили о том, что не должно быть никаких поставок оружия агрессору. А что касается санкций в отношении Китая, если они все же начнут помогать рф, то этот вопрос остается «гипотетическим».

В пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Китай все еще может пойти на эскалационный шаг и предоставить летальную военную помощь путину.

«Курсор» писал ранее, что активность россии, направленная против Украины, создает проблемы для Китая и может ухудшить его отношения с Европой и другими странами мира.

Еще мы писали, что в Китае недовольны кремлем из-за того, что обсуждения поставок оружия были перехвачены и опубликованы в США. В Пекине хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной, иначе это вредило бы образу нейтрального посредника и отношениям с США. До этого представитель Китая Ван заявлял, что Китай не поставляет оружие воюющим странам, хотя это обычная практика для Пекина.

Напомним, что Министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты прекратить подавление предприятий страны после того, как Вашингтон обнародовал дополнительные санкции, направленные против более 20 китайских компаний.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.