Есть жертвы: в одной из стран началась вспышка «загадочной» пневмонии

Представители здравоохранения страны заявили, что двое человек умерли, еще четыре были госпитализированы с заболеванием.

Мир еще не справился до конца с коронавирусной инфекцией и оспой обезьян, как на пороге появилась новая напасть. В Аргентине зафиксировали вспышку неизвестной медицине пневмонии.

Об этом сообщает издание Express.

В конце прошлого месяца в больницу Аргентины поступил пациент, у которого диагностировали тяжелую форму пневмонии, но медики так и не смогли установить ее причину. Потом в течение четырех дней на больничные койки попали пять медиков с такими же симптомами. В результате пневмонии «неизвестного происхождения» умерли двое человек, трое находятся в медицинском учреждении, одного отпустили в изоляцию домой, поскольку его состояние улучшилось.

Эксперты начали исследования, чтобы установить, что же послужило причиной «загадочной» вспышки. Первые симптомы и форма пневмонии были схожими с последствиями COVID-19, но тесты не показали наличие вируса в крови. Медики сделали пациентам тесты на грипп различных типов и хантавирус, а также на более 25 других заболеваний. Но все они показали отрицательный результат.

Пока заболевание вызывает у медиков Аргентины недоумение. Представители здравоохранения говорят, что болезнь может быть вызвана вирусом или бактерией, а также спровоцировать ее могли экологические и токсические факторы.

Пока широкого распространения «загадочной» пневмонии не заметили.

«Курсор» писал ранее, что согласно новой переписке медицинских работников из Индии и Австралии, был обнаружен предполагаемый новый вирус, известный как томатный грипп или томатная лихорадка, поражающий в основном детей.