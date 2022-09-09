«Это знак»: британцев потрясли необычные облака в небе после смерти Елизаветы II

17:15, Сегодня
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королева елизавета ii фото
Фото: depositphotos.com

Светящиеся облака в форме профиля королевы сформировались в небе всего через несколько часов после ее смерти.

Британцы поделились «пронзительными» фотографиями облачных образований, которые, по их словам, напоминают силуэт королевы, сделанные вскоре после ее смерти.

Бекки Луэтчфорд связалась с MailOnline, чтобы поделиться одним замечательным изображением, сделанным сразу после того, как она услышала новость о смерти монарха.

Снимки облачных образований, сделанные прошлой ночью, напоминают силуэт королевы с крыльями. Формирование облаков на снимке выше, сделанном в Телфорде, Уэст-Мидлендс, удивительно похоже на королеву в ее фирменной шляпе или даже с короной.

«Услышав о кончине Ее Величества Королевы, я запрыгнула в свою машину с мужем, и по дороге мы заметили невероятное облако», — сказала Лючфорд.

Она указала на поразительное сходство облака с монархом. 

«У него даже есть корона», — сказала она. 

«это знак»: британцев потрясли необычные облака в небе после смерти елизаветы ii 9 сентября, 2022

Другой скорбящий представитель общественности поделился фотографией облака, на котором, кажется, изображен профиль монарха.

Вскоре после этого днем ​​в Виндзорском замке появилась вторая за день радуга, и многие говорили, что королева «послала нам знак» и что она «действительно покинула нас».

 

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.

 

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Автор материала:
Ирен Давид
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