«Это знак»: британцев потрясли необычные облака в небе после смерти Елизаветы II

Британцы поделились «пронзительными» фотографиями облачных образований, которые, по их словам, напоминают силуэт королевы, сделанные вскоре после ее смерти.
Бекки Луэтчфорд связалась с MailOnline, чтобы поделиться одним замечательным изображением, сделанным сразу после того, как она услышала новость о смерти монарха.
Снимки облачных образований, сделанные прошлой ночью, напоминают силуэт королевы с крыльями. Формирование облаков на снимке выше, сделанном в Телфорде, Уэст-Мидлендс, удивительно похоже на королеву в ее фирменной шляпе или даже с короной.
«Услышав о кончине Ее Величества Королевы, я запрыгнула в свою машину с мужем, и по дороге мы заметили невероятное облако», — сказала Лючфорд.
Она указала на поразительное сходство облака с монархом.
«У него даже есть корона», — сказала она.
Другой скорбящий представитель общественности поделился фотографией облака, на котором, кажется, изображен профиль монарха.
Вскоре после этого днем в Виндзорском замке появилась вторая за день радуга, и многие говорили, что королева «послала нам знак» и что она «действительно покинула нас».
Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.
Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.