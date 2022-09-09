«Это знак»: британцев потрясли необычные облака в небе после смерти Елизаветы II

Светящиеся облака в форме профиля королевы сформировались в небе всего через несколько часов после ее смерти.

Британцы поделились «пронзительными» фотографиями облачных образований, которые, по их словам, напоминают силуэт королевы, сделанные вскоре после ее смерти.

Бекки Луэтчфорд связалась с MailOnline, чтобы поделиться одним замечательным изображением, сделанным сразу после того, как она услышала новость о смерти монарха.

Becky Luetchford got in touch with @MailOnline to share one remarkable picture, taken just after she heard the news that the monarch had died + The stunning image appears to show the Queen's profile with wings and even a crown in glowing clouds as the sun set last night pic.twitter.com/g0R6vS3nyq — Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2022

Снимки облачных образований, сделанные прошлой ночью, напоминают силуэт королевы с крыльями. Формирование облаков на снимке выше, сделанном в Телфорде, Уэст-Мидлендс, удивительно похоже на королеву в ее фирменной шляпе или даже с короной.

«Услышав о кончине Ее Величества Королевы, я запрыгнула в свою машину с мужем, и по дороге мы заметили невероятное облако», — сказала Лючфорд.

Она указала на поразительное сходство облака с монархом.

«У него даже есть корона», — сказала она.

Другой скорбящий представитель общественности поделился фотографией облака, на котором, кажется, изображен профиль монарха.

Вскоре после этого днем ​​в Виндзорском замке появилась вторая за день радуга, и многие говорили, что королева «послала нам знак» и что она «действительно покинула нас».

Double rainbow at Buckingham Palace during the time Queen Elizabeth II passed away. Good sign for her who showed deference to God and was surrounded by born again advisors. She was the picture of decorum and slowed the corrosion of UK leadership. pic.twitter.com/sl2OM19nlw — Pastor Steve Cioccolanti (@cioccolanti) September 8, 2022

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.