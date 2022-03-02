Еврейские группы за 48 часов собрали более 2,6 млн долл. для Украины

«Все мы люди, и очень прискорбно, что такие события все еще могут происходить в 21 веке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь», — заявил организатор инициативы.

Всего за 48 часов лондонская краудфандинговая онлайн-платформа CharityExtra собрала более 2 миллионов фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиона долларов США) для жертв продолжающейся войны в Украине.

CharityExtra провела две отдельные кампании для Федерации еврейских общин Украины и Тиквы, некоммерческой организации, которая поддерживает бездомных детей в Украине.

Пожертвования будут использованы для доставки пакетов с продовольствием и предметами первой необходимости, особенно для детей, пострадавших от российского вторжения.

Поскольку кампании были запущены в воскресенье утром, через четыре дня после начала кризиса, они быстро превзошли первоначальные цели, включая доставку 30 000 посылок, причем подавляющее большинство пожертвований поступило из Соединенного Королевства.

Основатель CharityExtra Ици Буде сказал: «Мир потрясен трагическими событиями, происходящими в Украине. Ужасающие кадры и фото, поступающие из страны, показывают, насколько украинский народ нуждается в нашей помощи. Нам не составляло труда помочь всем, чем мы могли, и мы были ошеломлены невероятной реакцией публики. Все мы люди, и очень прискорбно, что такие события все еще могут происходить в 21 веке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь».

Кампания продлится до второй недели марта. Пожертвования можно будет сделать по этим ссылкам: Tivka Emergency Appeal и Federation of Jewish Communities of Ukraine.

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