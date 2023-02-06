Европе не хватает подземных вод — исследование

Европа уже много лет страдает от сильной засухи. По всему континенту уровень грунтовых вод постоянно остается низким с 2018 года, даже если экстремальные погодные явления с наводнениями временно дают другую картину.

Начало этой напряженной ситуации задокументировано в публикации Евы Бергенс в журнале Geophysical Research Letters. В ней она отметила, что в летние месяцы 2018 и 2019 годов в Центральной Европе ощущалась острая нехватка воды. С тех пор значительного подъема уровня грунтовых вод не произошло; уровни оставались постоянно низкими. Об этом свидетельствует анализ данных, проведенный Торстеном Майер-Гюрром и Андреасом Квасом из Института геодезии Технологического университета Граца ( TU Graz ).

В рамках проекта ЕС Global Gravity-based Groundwater Product (G3P) они использовали спутниковую гравиметрию для наблюдения за мировыми ресурсами подземных вод и задокументировали их изменения за последние годы.

По словам ученых, последствия этой продолжительной засухи проявились в Европе летом 2022 года. Высохшие русла рек, медленно исчезающие стоячие воды, а вместе с ними и многочисленные воздействия на природу и людей. Мало того, что многие водные виды потеряли свою среду обитания, а сухие почвы создали много проблем для сельского хозяйства, в результате усугубился дефицит энергии в Европе. Атомным электростанциям во Франции не хватало охлаждающей воды для выработки достаточного количества электроэнергии, а гидроэлектростанции также не могли выполнять свои функции без достаточного количества воды.

В основе проекта G3P лежат спутники-близнецы Том и Джерри, которые вращаются вокруг Земли по полярной орбите на высоте чуть менее 490 км. Расстояние между спутниками постоянно и точно измеряется. Изменения расстояния над большими массами являются основными измерительными переменными для определения гравитационного поля Земли и определяются с микрометровой точностью.

Два спутника совершают 15 оборотов вокруг Земли в день, а это означает, что они достигают полного охвата земной поверхности через один месяц. Это означает, что Технический университет Граца может ежемесячно предоставлять гравитационную карту Земли.

«Обработка и вычислительные усилия здесь довольно велики. У нас есть измерение расстояния каждые пять секунд и, таким образом, около полумиллиона измерений в месяц. Затем мы определяем карты гравитационного поля», — говорит Торстен Майер-Гюрр.

Однако гравикарта еще не определяет количество грунтовых вод. Это потому, что спутники показывают все массовые изменения и не делают различий между морем, озерами или грунтовыми водами. Это требует сотрудничества со всеми другими партнерами по проекту ЕС G3P. Торстен Майер-Гюрр и его команда предоставляют общую массу, из которой затем вычитаются изменения массы в реках и озерах, также вычитаются почвенная влага, снег и лед, и, наконец, остаются только грунтовые воды.

Результат этого сотрудничества показывает, что ситуация с водой в Европе в настоящее время стала очень ненадежной. Торстен Майер-Гюрр не ожидал такого масштаба.

«Несколько лет назад я и подумать не мог, что вода может стать проблемой здесь, в Европе, особенно в Германии или Австрии. У нас действительно возникают проблемы с водоснабжением здесь — надо думать об этом», — поясняет он.

Ранее Курсор писал, что новый отчет показывает тревожные изменения во всем глобальном круговороте воды. Исследовательская группа внимательно следит за глобальным круговоротом воды.

Курсор писал, что ученые раскрыли еще одну причину таяния ледников Антарктики. Ученые из Университета Восточной Англии в Соединенном Королевстве определили процесс, который способствовал таянию антарктических ледников.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Напомним, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.