Страны ЕС договорились ввести санкции против Ирана из-за подавления протестов

«Это шокирующее насилие не может остаться без ответа», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По словам дипломатов, страны ЕС согласились ввести санкции против Ирана после того, как страна жестоко подавила протесты в связи со смертью Махсы Амини. Министры иностранных дел должны утвердить санкции в следующий понедельник.

12 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «пришло время наказать виновных» в Иране «за репрессии против женщин…» «Это шокирующее насилие не может остаться без ответа», — сказала она.

Четверо дипломатов ЕС сообщили AFP, что сегодня было достигнуто политическое соглашение по санкциям и что встреча министров иностранных дел, которая состоится в следующий понедельник в Люксембурге, должна официально их оформить.

Подробностей о грядущих санкциях не поступало, но США, Великобритания и Канада уже по отдельности нацелились на силовые структуры иранского режима.

Ранее Курсор писал, что в среду, 12 октября, состоялась встреча министра энергетики Ливана Валида Файеда и президента Ливана Мишеля Ауно, во время которой первой заявил, что переговоры о поставках иранского топлива продолжаются.

Еще напомним, что рабочие-контрактники нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов по всему Ирану объявили забастовку, поскольку протесты после убийства Махсы Амини продолжаются по всей стране уже четвертую неделю.