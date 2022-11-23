Евросоюз осудил взрывы в Иерусалиме

Посол Европейского Союза в Израиле Димитер Цанчев заявил, что террор никогда не бывает оправданным.

Посол Европейского Союза в Израиле Димитер Цанчев написал в Твиттере свои соболезнования семье жертвы одного из двух взрывов и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В ужасе от терактов в Иерусалиме, в результате которых погиб один человек и многие люди получили ранения, в том числе некоторые из них находятся в критическом и тяжелом состоянии. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Террор никогда не бывает оправданным», — написал дипломат.

Один человек погиб и более десяти человек получили ранения в результате взрыва двух бомб, очевидно спрятанных в сумках на автобусных остановках в столице.

В результате первого взрыва у западного въезда в город пострадали 12 человек, в том числе один смертельно ранен, еще один в критическом состоянии и еще двое тяжело ранены.

Три человека получили легкие ранения в результате второго взрыва в районе Рамот.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.