Евросоюз полностью останавливает действие визового режима с рф — фон дер Ляйен

По словам главы Еврокомиссии, «с россией больше нельзя вести дела как обычно».

Европейский Союз принял решение об отмене упрощенного визового режима для граждан россии*, начиная с 12 сентября.

Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«С россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах», — написала фон дер Ляйен.

Как сообщал Курсор, многие российские туристы, вероятно, в будущем будут платить 80 евро вместо 35 евро за визу в ЕС.

По данным журналистов, россияне также столкнутся с большей бюрократией при подаче заявлений на получение визы и с меньшей вероятностью получат многократные разрешения на въезд в ЕС в соответствии с новыми мерами, которые включают замораживание двустороннего пакта об упрощении визового режима от 2007 года.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Германия и Франция совместно выступают против долгосрочного запрета на въезд для граждан россии в Европейский Союз.

Также Курсор писал о том, что министр обороны россии сергей шойгу назвал предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов «нацистской политикой». Он также заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!