Евросоюз предоставит статус кандидата на членство еще одной стране — СМИ

Официальное решение должно быть принято на саммите в Брюсселе 15 декабря.

Министры европейских дел стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе рекомендовали предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество.

Об этом сообщает DW.

Ожидается, что официальное решение о присвоении Боснии и Герцеговине такого статуса главы государств и правительств Евросоюза будет принято на саммите в Брюсселе 15 декабря.

Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, чья страна сейчас председательствует в ЕС, заявил, что страны-члены организации «посылают решительный сигнал о своей приверженности расширению ЕС».

Как известно, заявку на вступление в Евросоюз Босния и Герцеговина подала еще в 2016 году, но только в октябре 2022 года Европейская Комиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата. Как заявил тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, это решение было связано с надеждой на радикальные реформы в стране.

«Босния и Герцеговина приложила огромные усилия по реформированию в последние месяцы», — сказала государственная министр по делам Европы Анна Люрманн.

Как сообщал Курсор, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза, но Украина должна будет выполнить ряд необходимых шагов.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС», – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Курсор сообщал о том, что в ООН призвали Израиль избавиться от ядерного оружия.

Помимо этого, посол Украины заявил, что Польша заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.