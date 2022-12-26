Евросоюз распадется, Маск станет президентом США — кремль

Заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев предрекает распад Европейского союза в 2023 году, а также избрание Илона Маска президентом США.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По прогнозам медведева, в 2023 году может произойти такое:
- «Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
- Возврат Великобритании в Европейский союз.
- Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
- Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
- Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют».
«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — закончил свой пост российский чиновник.
Как сообщал Курсор, заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев заявил, что у священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата отбирается церковное имущество, а ее священников и прихожан подвергают избиениям.
«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», — написал медведев.
Также Курсор информировал о том, что медведев заявил, что в Украине россия ведет священную битву с сатаной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!