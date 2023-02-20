Европейский Союз в течение года после российского вторжения в Украину принял основные санкции против российской федерации*. В дальнейшем «петля будет только затягиваться».

«Главное уже было сделано, поскольку мы ввели санкции против ископаемого топлива», — сказал он, отметив, что после этого остается не так уж много дополнительных опций для расширения санкций.

По его словам, каждый следующий пакет санкций ЕС направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток их обхода.

Мишель призвал европейцев усилить давление на рф, поскольку следующие несколько недель могут стать «решающими в военном и, следовательно, в политическом плане».

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф. По его словам, тот, кто пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать так, чтобы российская федерация за свои преступления осталась безнаказанной, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в мире.

Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!