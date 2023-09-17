Евросоюз выступил с заявлением в связи с отзывом Ираном инспекторов МАГАТЭ

Накануне Тегеран выслал около трети инспекторов Международного агентства по атомной энергии с ядерных объектов.

Европейский Союз призвал Иран пересмотреть свое решение запретить работу нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которым поручено контролировать атомную деятельность Тегерана.

Об этом сообщает Reuters.

В ЕС, в частности, отмечают, что такой надзор является частью ядерного соглашения.

"Европейский Союз крайне обеспокоен решением Ирана отозвать официальное назначение нескольких опытных инспекторов МАГАТЭ для мониторинга и проверки его ядерной программы", - заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано.

По его словам, особое беспокойство вызывает прямое и серьезное влияние этого решения на способность Агентства проводить свою деятельность по проверке, которая включает в себя мониторинг выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

«ЕС призывает Иран без промедления пересмотреть свое решение», - говорится в заявлении.

Как известно, накануне Иран выслал около трети инспекторов Международного агентства по атомной энергии с ядерных объектов. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он выступил с осуждением такого решения и назвал этот шаг «непропорциональным и беспрецедентным, что мешает возможности контролировать ядерную деятельность Тегерана».

В официальном заявлении МАГАТЭ также говорится, что инспекторы, выдворенные Исламской Республикой, являются наиболее опытными в области технологий обогащения урана и выполняли важные проверочные работы на обогатительных предприятиях в Иране, находящихся под надзором агентства.

По словам Гросси, этот шаг "открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном".

Позже министерство иностранных дел Ирана в субботу, 16 сентября, ответило на критику высылки трети инспекторов Международного агентства по атомной энергии.

В своем заявлении иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Соединенные Штаты Америки и европейские страны в том, что те привели к политизации МАГАТЭ в собственных интересах.

При этом представитель МИД заявил, что Тегеран продолжит сотрудничество с агентством.

Также мы информировали о том, что в офисе премьер-министра Биньямина Нетаниягу прокомментировали решение властей Ирана выслать из страны треть инспекторов МАГАТЭ.