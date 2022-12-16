Евросоюз жестко отреагировал на новую атаку по Украине российскими ракетами

Сегодняшние массированные ракетные удары россии* по территории Украины являются еще одним примером неизбирательного террора со стороны кремля.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.

По его словам, «эти жестокие, бесчеловечные нападения направлены на увеличение человеческих страданий и уничтожение украинского народа, а также больниц, служб экстренной помощи и других критически важных служб электричества, отопления и воды».

«Эти взрывы представляют собой военные преступления и являются варварством. Все виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Боррель.

По словам главного европейского дипломата, ЕС и его партнеры еще больше активизируют усилия по оказанию экстренной поддержки, необходимой украинскому народу для восстановления и обслуживания электроэнергии и отопления.

«Украинский народ демонстрирует удивительную силу, мужество и стойкость, противостоя агрессивной войне россии. Европейский союз твердо солидарен с ним. Столько, сколько нужно и в той мере, в какой это необходимо», — заявил Боррель.

Как сообщал Курсор, утром 16 декабря россия вновь совершила массированные удары по Украине. Так, в Киеве и области раздавались звуки взрывов и работы ПВО. По предварительной информации россия запустила одновременно иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Позже появилась информация о том, что в результате массированных обстрелов Украины пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Всего, по информации украинских властей, запущено 60 ракет.

Также Курсор информировал о том, что Белый дом осуждает очередные удары россии по гражданской инфраструктуре Украины, которые произошли 16 декабря. Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, россия «вновь пытается внушить страх в сердца украинского народа» и еще больше усложнить положение людей в условиях зимы.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!