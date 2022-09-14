ФБР предупреждало Twitter о внедрении китайского шпиона

ФБР информировало Twitter, что в социальной сети может работать как минимум один китайский агент, собирающий конфиденциальную информацию пользователей.

Благодаря осведомителю Питеру Затко появилась информация о том, что Федеральное бюро расследований предупреждало Twitter о возникшей опасности. Ранее он занимал должность главы отдела безопасности в соцсети, а потом поделился данными о проблемах компании с безопасностью данных пользователей.

Об этом сообщает издание Reuters.

«Мы узнали, что личные данные пользователей Twitter потенциально могут быть раскрыты иностранным спецслужбам. Например, информация (от Затко – прим. ред.) указывает на то, что Индия смогла разместить как минимум двух подозреваемых агента в Twitter. Также отмечается, что ФБР уведомило Twitter о, по крайней мере, одном китайском агенте в компании», – рассказал во время заседания сенатор-республиканец Чак Грассли.

По словам Затко, он уведомлял руководство соцсети о том, что в нее мог внедриться предполагаемый шпион. Последний мог поделиться с правительством Китая личными данными пользователей, тем самым нарушая безопасность. Однако, на его опасения обратили внимание не сразу.

«Ну, раз у нас уже есть один, какая разница? Одним больше, одним меньше», – услышал он потом от одного из руководителей Twitter.

Затко вызвала в Сенат из-за информации о нарушении соглашений со стороны соцсети, заключенных 11 лет назад с Федеральной торговой комиссией. Они имели отношение к «ненадлежащему обращению с данными пользователей». По словам осведомителя, Twitter не приняла достаточные меры в базовых системах безопасности, целостности и конфиденциальности.

Ранее в ходе расследования по делу Twitter против Илона Маска стало известно, что соцсеть выплатила Питеру Затко 7 миллионов долларов в рамках мирового соглашения в июне, о чем сообщили в Wall Street Journal. В его рамках Затко должен был досрочно покинуть пост главы отдела безопасности.

Он подписал документ, который запрещал публичное распространение подробностей о работе в компании и нанесение ущерба репутации Twitter. Однако, Затко не стал молчать и оформил «жалобу осведомителя», где рассказал, что соцсеть «вопиюще» нарушает конфиденциальность, цифровую и физическую безопасность, целостность платформы и модерацию контента на платформе.

Эту жалобу в суде использует Илон Маск. В частности, в команде бизнесмена утверждают, что благодаря показаниям осведомителя получится доказать, что в Twitter намеренно «искажали факты о состоянии бизнеса и информации о пользователях в мошеннических целях». Однако, руководство соцсети выступило против показаний Затко, потому что его рабочие обязанности не пересекались с «предполагаемым занижением количества спам-аккаунтов и ботов».

Ранее израильские хакеры, связанные с Ираном, заявили о получении доступа к данным почти 10 миллионов израильтян.

Также «Курсор» сообщал, что глава ШАБАКа обеспокоен угрозой от соцсетей.

Помимо этого, Илон Маск отложил покупку Twitter, потому что боялся объявление Третьей мировой войны.