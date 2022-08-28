ФБР: российские чиновники будут дезертировать и сотрудничать с Западом

В ФБР полагают, что из-за полномасштабного вторжения в Украину российские чиновники начнут дизертировать для сотрудничества с разведками западных стран.

По мнению помощника директора американского Федерального бюро расследований Майкла Дрискола, благодаря этому специалисты лучше изучат мышление президента рф владимира путина*.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает глава Нью-Йорского отделения ФБР, допускается вариант, при котором какие-то «рассержение аппаратчики» кремля по мере возрастания жертв на войне расстанутся со своим правителем.

«В такие моменты, когда столкнулись с масштабным конфликтом, и среди российских граждан есть явные разногласия… Тогда возможность того, что кто-то захочет поговорить с нами об этом и попытаться, возможно, поступить правильно ради общего блага, я считаю очень вероятной. История показала нам, что подобные вещи происходят постоянно. Мы испытали это, как и русские», – заявил Дрискол.

По информации издания, есть ряд российских чиновников, которые уже приняли ршение о дезертирстве. Например, речь идет о экс-представителе путина Анатолие Чубайсе.

Кроме этого, ФБР занимается активной вербовкой работников кремлевской дипломатической службы, которые не поддерживают начало войны в Украине. Это осуществляется рядом методов, среди которых таргетированная реклама в соцсетях после американского посольства в рф*.

«Данные, предоставляемые общественностью Федеральному бюро расследования ФБР, является самым эффективным способом борьбы с угрозами. Если у вас есть информация, которая может пригодиться ФБР, пожалуйста, свяжитесь с нами», – сказано в рекламном тексте.

Специалисты по контрразведке считают, что благодаря успешной вербовке американскими спецслужбами новых россиян можно добиться значительных успехов.

Ранее военный эксперт предупредил, до какого времени могут затянуться военные действия в Украине.

Также в СНБО Украины заявили, что российские оккупанты написали фейковое письмо для МАГАТЭ перед приездом миссии.

Кроме этого, бывший глава Службы внешней разведки Украины назвал обстоятельства, при которых путин* может вывезти войска с украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!