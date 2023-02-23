Февральская жатва: украинские военные показали мощные кадры уничтожения российской пехоты

Российские военные пытаются прорвать оборону украинской армии, но эти попытки никак не увенчаются успехом.

Артиллеристы из состава 30-й отдельной механизированной бригады успешно провели атаку по позициям российских оккупантов при помощи авиации ВСУ. Согласно опубликованному видео, в результате такого сотрудничества удалось значительно уменьшить число противника на поле боя.

Военные, разместившие видео на странице Сухопутных войск, отметили, что артиллеристы из 30 ОМБр успешно справились со своей задачей, применяя эффективный огневой удар с помощью авиации, что привело к прореживанию вражеской пехоты.

К слову, артиллеристы из 30 ОМБр систематически уничтожают вражескую пехоту на линии соприкосновения.

Ранее «Курсор» информировал, что украинский генерал сделал заявление касательно возможности «заморозки» войны российским военно-политическим руководством рф. Кирилл Буданов рассказал, является ли это выгодно российской и украинской сторонам, и что за этим может последовать.

Напоминаем, в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. Эксперты считают, что стороны не готовы идти на политические уступки, которые могли бы лечь в основу урегулирования войны путем переговоров, потому что российский диктатор не меняет цели и намерен подорвать суверенную целостность Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!