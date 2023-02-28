Финляндия решила оградиться от россии: что происходит на границе

В понедельник, 27 февраля, начались земельные работы по строительству забора на границе Финляндии с *россией. Строительство будет проходить в районе Иматры, где будет возведен трехкилометровый тестовый участок. Работы планируется завершить к концу июня.

Об этом сообщает телеканал Yle.

Рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Некоторые участки будут оборудованы освещением и динамиками.

Финляндия планирует построить вдоль восточной границы общей протяженностью около 200 километров ограждений в ближайшие несколько лет. Главная цель проекта — усложнить нежелательное пересечение границы с территории российской федерации.

Ранее в Польше было принято решение о введении более жестких мер безопасности на границе с россией и Беларусью, в связи с чем уже началось строительство первых укреплений на границе с Калининградской областью. Работы по возведению укреплений на польской территории уже начались и продолжаются в настоящее время.

Напомним, из-за агрессии рф потеряла практически всех союзников и ее угрозы страны воспринимают скорее, как призыв к действию. Финляндия с начала войны поддерживает Украину и предоставляет стране военную помощь. Президент страны Саули Ниинисте заявил, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает.

Также Финляндия готова разрешить НАТО разместить ядерное оружие на границе с россией, если страну примут в блок. Финляндия и Швеция уже подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение россии в Украину. Законопроект о потенциальном членстве в НАТО, который финское правительство внесет на рассмотрение парламента, не предусматривает каких-либо отказов от ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!