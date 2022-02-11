Ученые заметили новую экзопланету возле ближайшей к Солнцу звезды

Красный карлик Проксима Центавра располагается в южном созвездии Центавра, на расстоянии 4,24 световых года от Солнца. Звезда является самым маленьким членом системы Альфа Центавра AB.

Ученые из Европейской южной обсерватории (ESO) смогли найти новую, уже третью экзопланеты у системы Проксимы Центавра. Ее назвали Проксима d. Ее сигнал был уловлен спектрометром ESPRESSO на телескопе VLT.

Отметим, что Проксима Центравра не такая яркая, как Солонце. Наша звезда ярче своего самого ближнего «соседа» в 1000 раз.

Что же касается планеты Проксима d, то она вращается вокруг звезды на расстоянии 4 миллиона километров. Полный оборот вокруг красного карлика планет совершает за 5,12 дня. Ее масса в четыре раза больше, чем масса Земли.

Стоит отметить, что также известные и предыдущие две планеты, которые вращаются вокруг Проксима Центавра. Это Проксима b и Проксима с.

Как рассказал астрофизик Жоао Фариа из Института астрофизики и научных исследований Испании, скорее всего, Проксима Центавра очень богата на пока еще неизвестные науке миры.

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