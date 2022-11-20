Форум для диалога между Германией и рф будет закрыт — СМИ

Форум был основан в 2001 году президентом россии владимиром путиным и тогдашним канцлером Германии Герхардом Шредером.

Форум гражданских обществ «Петербургский диалог», основанный в 2001 году для углубления взаимопонимания между Германией и Россией, планируется окончательно ликвидировать на общем собрании 22 ноября.

Об этом сообщает Spiegel.

В письме к участникам форума говорится о созыве по требованию правления внеочередного общего собрания, «на котором должно быть принято решение о роспуске «Петербургского диалога».

Форум был основан в 2001 году президентом России Владимиром Путиным и тогдашним канцлером Германии Герхардом Шредером с целью содействия обмену между гражданским обществом и средствами массовой информации с немецкой и российской стороны.

В рамках «Петербургского диалога» журналисты, дипломаты, ученые, художники, представители бизнеса и политики из разных партий ежегодно встречались в Германии или России. Последний раз форум проходил в 2019 году в Бонне.